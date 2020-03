Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt wie aus dem Lehrbuch

Rinteln (ots)

(swe). Am Mittwoch sind zwei Beamte des Ermittlungsdienstes gegen 12.20 Uhr eigentlich auf dem Weg zu einer Sachverhaltsaufnahme in einer Rintelner Schule, aber der Fahrzeugführer vor ihnen fährt so auffällig, dass die Fahrt einem Lehrbuch für Polizeischüler entsprungen sein könnte unter der Überschrift "Ausfallerscheinungen durch alkoholische Beeinträchtigung". An der Ausfahrt der Dauestraße auf die Seetorstraße fährt der 61-jährige Mann erst gar nicht nach links heraus, dann allerdings, als von links Verkehr kommt. Dieser muss abbremsen, damit es nicht zum Unfall kommt. Dann fährt der Mann weiter Richtung Innenstadt, ohne dass der nachfolgende Zivilstreifenwagen ihn überholen kann. Der Mann fährt an parkenden Pkw vorbei und lenkt seinen Wagen immer weiter nach links in Richtung des Altenheims, bis er komplett auf der Gegenfahrbahn ist. Einen entgegenkommenden Pkw BMW aus der Innenstadt scheint der Mann nicht zu bemerken. Die junge Frau im BMW muss bremsen, damit es nicht zum Unfall kommt. Wie mit einem 40-Tonner Lkw-Gespann lenkt er seinen kleinen Pkw in weitem Bogen nach rechts in die Krankenhäger Straße, um dann schräg auf Parkplätzen einer Apotheke zum Stehen zu kommen. Gegenüber den Polizeibeamten räumt er ein "Körnchen" vor Fahrtantritt ein, das stellt sich jedoch beim Atemalkoholtest als ein ausgewachsenes "Korn" dar. Der Führerschein des Mannes wird beschlagnahmt, eine Blutprobe veranlasst. Besonders die Wahrnehmung der BMW-Fahrerin,die aus der Innenstadt in Richtung Seetorstraße fuhr und aufgrund des entgegenkommenden Fahrzeugs abbremsen musste, wären für die Polizei jetzt noch wichtig, um den Sachverhalt abschließend zu bearbeiten.

