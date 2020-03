Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Täterfestnahme nach räuberischer Erpressung

Nienburg (ots)

(kem) Am Mittwoch, dem 11.03.2020, gegen 17.20 Uhr, kam es in der Männertoilette am Bahnhof Nienburg zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 18-jährigen Stolzenauers mit anschließender Täterfestnahme.

Nach vorläufigem polizeilichem Ermittlungsergebnis wurde das Opfer nach einem kurzen Gespräch von einem 17-jährigen Nienburger in die Männertoilette im Bahnhof gedrängt und zu Boden geworfen. Unter Vorhalt eines Messers forderte der 17-Jährige ihn zur Herausgabe von Bargeld auf und entriss ihm die Umhängetasche. Das Opfer übergab ihm anschließend Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Danach forderte der Jugendliche auch das Mobiltelefon des Opfers. Es entstand ein Gerangel, welches durch eine unbeteiligte, zufällig hinzukommende, männliche Person beendet wurde. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Parkhaus. Dort wurde er von einem 23-jährigen Stöckser, der die Hilferufe des hinterherlaufenden Opfers hörte, festgehalten und der Polizei übergeben.

Der Beschuldigte musste die Polizei zur Dienststelle begleiten. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er seinem Erziehungsberechtigtem übergeben. Das Bargeld und das Messer wurden sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg befürwortet grundsätzlich die gezeigte Zivilcourage des 23-jährigen Mannes, wenngleich in diesem Fall festgestellt werden muss, dass sich der Helfer durch sein eigenes körperliches Eingreifen selbst in Gefahr gebracht hat. Dies ist hier glücklicherweise glimpflich ausgegangen.

