Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendieb mit orangefarbenen Haaren

Obernkirchen (ots)

(ma)

Die Polizei Obernkirchen sucht einen Ladendieb mit auffälligen orangefarbenen Haaren, der am Sa., 07.03.20, gg. 15.15 Uhr, mit einem Mittäter in einem Obernkirchner Supermarkt an der Neumarktstraße Waren im Wert von ca. 215 Euro stehlen wollte.

Die beiden Männer gingen mit zwei gefüllten Einkaufstaschen aus dem Markt und wurden von Zeugen beobachtet, die die Marktangestellten darauf aufmerksam machten. Die folgten dem Diebesduo, was dazu führte, dass die Täter flüchteten und das Diebesgut zurückließen.

Personenbeschreibung der Ladendiebe:

Täter 1:

- orangene Haare - 170-180 cm - Anfang 20 Jahre - vermutlich südeuropäische Herkunft - weiße Oberbekleidung

Täter 2:

- schwarze kurze Haare - 180-190 cm - kräftige Statur

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Obernkirchen, Tel.: 05724/95 88 60 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

