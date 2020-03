Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hohes Unfallaufkommen

Bückeburg (ots)

(ma)

Der Einsatz-und Streifendienst der Polizei Bückeburg mutierte gestern phasenweise zu einem reinen Verkehrsunfalldienst. Die Beamtinnen und Beamten wurden insgesamt zu acht Verkehrsunfällen gerufen, wobei vier Unfälle u.a. ein hohes Schadensaufkommen aufwiesen bzw. in einem Fall gemeinsam mit der Feuerwehr Bückeburg abgearbeitet werden musste.

Um 08.10 Uhr stießen im Bückeburger Ortsteil Warber, im Kreuzungsbereich Warbersche Straße/Heveser Straße, nach einer wahrscheinlichen Vorfahrtverletzung eines 42jährigen Pkw-Fahrers aus Bückeburg, zwei Pkw zusammen. Der Fahrer des Pkw Renault übersah beim Befahren der Kreuzung die vorfahrtsberechtigte 29jährige Fahrerin eines Pkw VW. Im Kreuzungsbereich stießen beide Pkw zusammen, wobei das Fahrzeug der 29jährigen Bückeburgerin, die mit ihrem Kleinkind unterwegs war, abgeschleppt werden musste. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Gegen 14.00 Uhr wurde ein auf dem Seitenstreifen der Georgstraße in Bückeburg geparkter Pkw Toyota durch einen vorbeifahrenden Pkw Mercedes beschädigt. Zeugen beobachteten, dass der Fahrer des verursachenden Mercedes nach dem Anstoß kurz anhielt, dann aber weiterfuhr. Auf Grund der Zeugenbeobachtungen wurde ein 80jähriger Bückeburger als Unfallflüchtiger ermittelt, der bereits in der Vorwoche wegen einer Unfallflucht aufgefallen war.

Auf dem Parkplatz der Bückeburger Marienschule stieß in der Zeit von 07.55 Uhr bis 13.05 Uhr ein unbekannter unfallflüchtiger Pkw-Fahrer gegen einen dort geparkten Pkw Mercedes, der nach dem Anstoß Beschädigungen am linken Heckbereich aufwies.

An der Bückeburger Windmühlenstraße musste um 14.25 Uhr neben der Polizei auch die Feuerwehr Bückeburg an einer Unfallstelle erscheinen. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte die 86jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes ihr Fahrzeug Einparken. Die Seniorin fuhr über das Ende der Parkbucht hinaus und überquerte einen Bordstein bzw. einen angrenzenden Grünstreifen mit anschließendem Gehweg, um dann gegen einen geparkten Sattelzug zu fahren. Der Mercedes der Bückeburgerin kam abschließend an einem Lkw zum Stehen, weil das Auto gegen einen geparkten Sattelzug stieß, der auf der Windmühlenstraße stand. An dem Sattelzug wurde der mit ca. 300 Litern gefüllte Dieseltank durch den Zusammenstoß beschädigt. Die Feuerwehr Bückeburg musste auslaufendes Diesel auffangen. Die Straßenreinigung übernahm die Stadt Bückeburg; die Abwasserbetriebe und die Untere Wasserbehörde wurden ebenfalls informiert. Die 86jährige erklärte gegenüber der Polizei, dass ihr beim Befahren des Parkplatzes übel wurde und deshalb die Kontrolle über den Pkw verlor.

In Meinsen fuhr gg. 18.45 Uhr ein 82jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW auf. Der aus Petershagen stammende Senior gab zur Unfallverursachung an, dass er auf Grund der schlechten Witterung und entgegenkommender Fahrzeuge den stehenden Pkw übersehen habe. Der 82jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper. Die beiden beschädigten Fahrzeuge sind als wirtschaftliche Totalschäden einzuordnen.

