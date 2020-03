Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mögliche neue Masche von Dieben

Rinteln (ots)

(mie) Ein 70-jähriger besorgter Senior teilte der Polizei mit, dass er am Morgen des 10.03.2020 einen Anruf von einer Handynummer erhalten habe. Der unbekannte Anrufer habe Interesse an einem Vortrag zum Thema Rückengesundheit am 17.03.2020 abgefragt. Der Senior lehnte ab und vermutet nun, dass dahinter eine potentielle Ausbaldowermasche stecken könnte: Ältere Mitbürger Rintelns am 17.03.2020 zu dem Vortrag zu locken, um dann ungestört an den Anschriften einbrechen zu können. Bislang ist bei der Polizei lediglich diese eine Meldung eingegangen. Die Polizei nimmt solche Hinweise ernst und wird selbstsverständlich vermehrt Streife fahren, bittet aber die Bürger auch, besondere Vorsicht walten zu lassen und weitere Bemerkungen hinsichtlich solcher Anrufe unverzüglich der Polizei Rinteln zu melden.

