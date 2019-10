Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei stoppt Schleusung

Bad Füssing/Passau (ots)

Bad Füssing/Passau. Die Bundespolizei Passau hat eine Schleusung von fünf Personen im Gemeindebereich Bad Füssing vereitelt. Die Geschleusten wurden allesamt nach Österreich zurückgewiesen.

Bei der Überprüfung der Insassen eines silberfarbenen VW-Touran am Montag (21. Oktober) beim ehemaligen Grenzübergang Obernberg konnte sich der syrische Fahrer mit einer gültigen Aufenthaltserlaubnis für Deutschland ausweisen, einen erforderlichen Reisepass führte er jedoch nicht mit sich. Seine vier zwischen 20 und 31 Jahre alten irakischen und der 21-jährige iranische Begleiter konnten keine Ausweisdokumente vorzeigen. Vor Ort äußerte der Fahrer, er habe die Personengruppe in Österreich angetroffen und sie auf deren Bitte nach Deutschland befördert. Nach den ersten Ermittlungen der Bundespolizei werden diese Angaben allerdings angezweifelt. Der 44-jährige Syrer wurde wegen Einschleusens von Ausländern und versuchter unerlaubter Einreise angezeigt. Da er in Deutschland über einen festen Wohnsitz verfügt, konnte er seine Reise nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Seine fünf Begleiter erhielten Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise und wurden nach Österreich zurückgewiesen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Schleusung übernahm der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Passau.

Fotos können für redaktionelle Zwecke verwendet werden Quelle: Bundespolizei Passau

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell