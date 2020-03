Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht im Stadtgebiet Rinteln

Rinteln (ots)

(mie) Am Dienstag, den 10.03.2020, parkte die Geschädigte ihren Skoda Oktavia zwischen 07:50 Uhr und 08:45 Uhr in der Tiefgarage unter der Apotheke, Bahnhofsstraße 33 in Rinteln. Anschließend stellte sie frische Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein rechts neben ihr parkendes Fahrzeug muss den Schaden verursacht und anschließend Unfallflucht begangen haben. Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und zum Unfallhergang geben kann, meldet diese bitte der Polizei in Rinteln unter 05751-95450.

