Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl einer Engelsskulptur:

Bückeburg (ots)

(ma)

Auf dem Friedhof an der Scheier Straße in Bückeburg wurde über das vergangene Wochenende von einem unbekannten Täter, von einer Grabstätte in der Nähe der dortigen Friedhofskapelle, ein weißer Engel, befestigt auf einem grauen Steinsockel, gestohlen.

Der Engel hat eine Größe von ca. 30cm und einen Wert von 100 Euro.

