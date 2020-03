POL-NI: Drakenburg - Verkehrsunfallflucht nach Rotlichtverstoß

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(kem) Am vergangenen Mittwoch, 04.03.2020, gegen 18.00 Uhr kam es in Drakenburg im Bereich Lange Straße Ecke Tredde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Ein 16-jähriger Drakenburger wollte die Straße an der dortigen Bedarfsampel überqueren, als diese für ihn Grünlicht zeigte. Er ging, sein Fahrrad schiebend, auf die Straße und bemerkte einen aus Richtung Weserwehr in Richtung Nienburg fahrenden PKW, der trotz Rotlicht augenscheinlich nicht anhielt. Der Drakenburger ließ sein Fahrrad los und lief zurück auf den Gehweg. Der PKW fuhr trotz Rotlicht weiter und touchierte das Fahrrad, welches hierdurch beschädigt wurde. Der 16-Jährige blieb unverletzt. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Nienburg fort. Der PKW, vermutlich eine ältere B-Klasse in blau, ist vermutlich an der Front beschädigt worden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rohrsen unter Tel. (05024) 88 72 90 oder bei der Polizeistation Marklohe unter Tel. (05021) 92 40 60 zu melden.

