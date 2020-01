Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle mit hohem Sachschaden.

Bitburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr kam in der Trierer Straße in Bitburg ein PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Fahrzeug. Der auf einem Parkplatz abgestellte Wagen wurde dabei erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich umgehend von der Unfallstelle. Im Laufe der polizeilichen Unfallaufnahme und den folgenden Ermittlungen wurde der vermutlich unfallbeteiligte, flüchtige PKW im Stadtgebiet von Bitburg abgestellt aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg.

