Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin.

Bitburg (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 14.01.2020, ereignete sich gegen 16:45 Uhr in der Kapellenstraße in Speicher ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Fußgängerin aus der Verbandsgemeinde Speicher schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 88-jähriger Autofahrer, aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, die Kapellenstraße aus Richtung Beilingen kommend und übersah an einer dortigen Fahrbahnverengung die bereits auf der Fahrbahn befindliche Fußgängerin. Es kam zur Kollision zwischen der Fußgängerin und dem Fahrzeug. Infolgedessen stürzte die Frau auf den Asphalt, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt und durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete die Erstellung eines Sachverständigengutachtens an. Im Einsatz waren neben zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Bitburg, der Rettungsdienst mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Zur Einsatzbewältigung war die Kapellenstraße im betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Bitburg

PK Florian Poß



Telefon: 06561/9685-0













