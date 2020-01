Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Transporter sichergestellt

Bitburg (ots)

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde am Montagnachmittag in Dudeldorf von Beamten der Polizeiinspektion Bitburg ein bereits länger in der Ortslage abgestellter Lieferwagen überprüft. Die Ermittlungen ergaben, dass der Transporter bereits im Jahr 2015 im Altkreis Prüm durch einen Betrug erlangt worden sein dürfte. Das Fahrzeug wurde mittlerweile im Ausland zugelassen und hatte folglich ausländische Kennzeichen. Der Lieferwagen wurde vor Ort sichergestellt. Die Ermittlungen zu möglichen, strafrechtlichen Hintergründen werden fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell