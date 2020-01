Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung mit Signalwaffe in der Sylvesternacht

Steffeln (ots)

In der Silvesternacht vom 31.12.2019 auf den 01.01.2020 kam es in der Brunnenstraße in Steffeln zu einer Sachbeschädigung, offenbar durch den Einsatz einer Signalfeuerwaffe, wie sich nun im Zuge der Ermittlungen herausstellte. Dabei wurde die Scheibe eines Glasvordaches an der Haustür eines Einfamilienhauses beschädigt. Potentielle Zeugen, die Hinweise zur Tatausführung oder zu Personen machen können, die in der Silversternacht mit einer solchen Signalpistole hantiert haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden. Telefon: 06551-942-0 Email: pipruem@polizei.rlp.de

