Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ganoven unterwegs

Bild-Infos

Download

Prüm/Büdesheim (ots)

Gleich zweimal waren am vergangenen Wochenende Einbrecher im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Prüm auf Tour.

Am Samstag wurde in Prüm, in der dortigen Wenzelbachstraße, zwischen 18.oo Uhr und 18.30 Uhr, in eine Einfamilienhaus eingebrochen. Hierbei wurde durch einen oder mehrere Täter eine Terrassentür aufgehebelt und u.a. Schmuck entwendet.

In Büdesheim wurde ebenfalls am vergangenen Samstag, zwischen 06.00 Uhr und Sonntag, 17.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus Am Kleeberg eingebrochen. Hier hebelten der oder die Täter ein Fenster auf.

In beiden Fällen erbittet die Polizeiinspektion Prüm um sachdienliche Hinweise; 06551-9420

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-9420

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell