Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 13.01.2020

Daun (ots)

Ereignis: Einbruch, Polizei sucht Zeugen

Ort: Gerolstein, Obere Straße

Zeit: 11.01.2020, 15.00 Uhr bis 12.01.2020, 13.40 Uhr

Zu einem Einbruchdiebstahl kam es in ein leerstehendes Wohnhaus in der Oberen Straße in Gerolstein. Unbekannte Täter durchwühlten, nachdem sie in Höhe des ersten Obergeschosses gewaltsam Zutritt zum Gebäude erlangten, sämtliche Räume. Zunächst hatten die Diebe im rückwärtigen Bereich versucht einzubrechen, was aber misslang. Nachdem der oder die Täter einige Gegenstände erbeutet hatten, verließen sie das Anwesen unerkannt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

