Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Bernkaste-Kues (ots)

In der Zeit von Freitag, den 10.01.2020, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.01.2020, 18:30 Uhr wurde in der Saarallee in Bernkastel-Kues ein PKW durch Vandalismus beschädigt. Bislang unbekannte Täter schlugen oder traten beide Außenspiegel eines vor dem Hotel "Moselauen" ordnungsgemäß abgestellten Renault Megane vom Fahrzeug ab und entfernten sich anschließend unerkannt von besagter Örtlichkeit. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531/95270 zu melden.

