Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Heckscheibe eingeschlagen

Minheim (ots)

Vom 12.01.20 / 15:00 Uhr bis 13.01.20 / 07:45 Uhr wurde in Minheim in der dortigen Straße "In der Kordel" die Heckscheibe eines vor dem Anwesen parkenden Transporters eingeschlagen/beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

