Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

57537 Wissen, B 62 / Güterbahnhof (ots)

Am Di. 20.08.2019, gegen 22:09 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel Zafira die B62 aus Richtung Nisterbrück kommend in Fahrtrichtung Regio-Bahnhof. An der Einmündung Güterbahnhof (K 66) bog er nach links in diese Straße in Richtung Altstadtkreisel ab. Im Einmündungsbereich stand ein unbeleuchteter 27-jähriger Fahrradfahrer, der nach links auf die B62 in Fahrtrichtung Regio-Bahnhof einbiegen wollte. Nach Zeugenaussagen fuhr der Opelfahrer die Kurve zu weit innenseitig, sodass es zur Kollision mit dem wartenden Radfahrer kam. Der 27-Jährige stürzte vom Fahrrad und erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

