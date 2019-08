Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schneller Fahndungserfolg bei der Suche nach einem flüchtigen Straftäter

Neuwied (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 09:57 Uhr meldete sich ein Zeuge auf der Wache der Polizei Neuwied und teilte mit, dass er auf dem Campingplatz in Leutesdorf eine junge Frau in einem Büro eingeschlossen und dadurch in Sicherheit gebracht habe. Die Frau sei offensichtlich durch eine männliche Person mit einem Messer bedroht worden. Der 39-jährige männliche Täter, bei dem es sich augenscheinlich um den Partner der Geschädigten handelt, befände sich noch auf dem Gelände des Campingplatzes. Durch unmittelbare Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften der Polizei Neuwied und umliegender Dienststellen sowie unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers konnte die Person nach einem Zeugenhinweis in unmittelbarer Nähe widerstandslos festgenommen werden. Die näheren Umstände der Tat stehen derzeit noch nicht fest.

