Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Pflanzen und Leitkegel

Vettelschoß (ots)

In der Zeit von Freitag, den 16.08.2019, 17:30 Uhr - Montag, den 19.08.2019, 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere Pflanzen von dem Verkehrskreisel an der L 254, Hochstraße - Michaelstraße in Vettelschoß. Im Einzelnen handelt es sich um Rosenstöcke und Geranien, die aus dem Erdboden gezogen wurden. Weiterhin wurden sechs Leitkegel entwendet, die zur Absicherung der Baustelle aufgestellt waren. Der Geschädigte beziffert seinen Schaden auf 195,- EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

