Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin bei Unfall auf Parkplatz verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MS) - Am Samstag (02.11., 17.20 Uhr) befuhr eine 29-jährige Skoda-Fahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock einen Parkplatz in der Holter Straße. Beim Einbiegen in eine der Parkbuchten stieß sie mit einer 35-jährigen Radfahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock zusammen, die den Parkplatz aus entgegengesetzter Richtung befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Bielefeld gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 75 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell