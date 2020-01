Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliche Körperverletzung

Prüm (ots)

Am Donnerstag, 09.01.2020, morgens gg. 07:30 Uhr, kam es an der Bushaltestelle im Gerberweg in Prüm zu einer gefährlichen Körperverletzung, wobei dem Opfer Prellungen an Hals und Oberkörper zugefügt wurden. Eine 16jährige Schülerin sei hierbei von drei anderen Mädchen bzw. heranwachsenden Frauen im Alter von ca. 17-18 Jahren angesprochen worden, dann angeblich grundlos zu Boden geschubst, nachfolgend getreten und gewürgt worden sein. Wegen der zur Tatzeit noch herrschenden Dunkelheit können die Täterinnen,von denen sich eine hierbei passiv verhalten habe, kaum beschrieben werden. Sie hätten allesamt lange dunkle Haare gehabt und vermutlich Joggingsachen getragen. Eine habe eine schwarze Wollmütze mit Adidas- Aufdruck getragen. Der Vorfall wurde erst einige Tage später bei der Polizei angezeigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Prüm unter Tel. 06551/9420 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-9420

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell