Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Zell (Mosel) (ots)

Am Montag dem 13.01.20 ereignete sich um 19:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der "Neuen Barlauffahrt" in Zell bei dem ein 8jähriges Kind sowie dessen Mutter verletzt wurden. Eine dreiköpfige Familie befuhr diese vom Zell-Barl kommend in Richtung der B53. Unmittelbar vor der Einfahrt zur Marienburg kam der Familienvater mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, steuerte nach links und fuhr dann frontal in eine Mauer zur Hangbefestigung auf der linken Fahrbahnseite. Hierdurch erlitt seine Frau schwere Prellungen im Bereich des Oberkörpers sowie seine 8jährige Tochter eine Fraktur des Unterkiefers. Der Sachschaden des nicht mehr fahrbereiten PKW beträgt ca. 3000 Euro. Im Einsatz befanden sich ein Notarzt sowie zwei Rettungswagen des DRK. Außerdem unterstützten die Feuerwehren aus Neef, Zell und Briedel durch Rettungs,- und Absperrmaßnahmen.

