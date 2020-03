Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diepenau/Nordel - Farbschmiererei an Grundstückszaun

Nienburg (ots)

(kem) In der Zeit von Sonntag, 08.03.2020, ca. 08.00 Uhr bis Montag, 09.03.2020, ca. 08.00 Uhr, kam es zu einer Farbschmiererei an einem Zaun in der Eichenallee in Nordel. Mit weißer Sprühfarbe wurde der Satz "Eine Schande für unser Dorf" in ca. 8m Länge und 50cm Höhe an den mit Sichtschutzfolie ausgestatteten Doppelstabmattenzaun gesprüht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Stolzenau unter (0 57 61) 92 06 0 in Verbindung zu setzen.

