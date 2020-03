Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Rinteln auf der Konrad-Adenauer-Straße

Rinteln (ots)

(tuc) Am 07.03.2020 kommt es gegen 23:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat aus bislang nicht bekannter Ursache die im Einmündungsbereich Konrad-Adenauer-Straße/Steinberger Straße befindliche Verkehrsinsel überfahren. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Schaden an den dort angebrachten Verkehrszeichen. Durch Beamte der Polizei Rinteln konnten Fahrzeugteile gesichert werden, die bereits Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug zulassen. Sollten Zeugen ergänzende Feststellungen zum genannten Sachverhalt gemacht haben, bittet die Polizei Rinteln um Hinweise.

