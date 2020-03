Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschwindigkeitsmessungen

Bückeburg/Hespe (ots)

(ma)

Am Kindergarten in Hespe und an der Grundschule in Bückeburg sind gestern Geschwindigkeitsmessungen der Polizei Bückeburg in den jeweiligen 30 km/h-Zonen vorgenommen worden.

Auf der Ulmenallee in Bückeburg fuhren in der Zeit von 09.40 bis 10.25 Uhr vier Verkehrsteilnehmer zu schnell, die gebührenpflichtig verwarnt werden konnten. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit lag hier bei 50 km/h.

Auf der Hauptstraße in Hespe wurden von 12.15 bis 14.35 Uhr insgesamt 14 Autofahrer angehalten. Zehn Schnellfahrer kamen mit einer Verwarnung davon, vier Pkw-Fahrer werden ein Bußgeld über eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erhalten. Dabei hatte eine ortsansässige Autofahrerin Glück, die mit der höchsten gemessenen Geschwindigkeit von 60 km/h mit einem km/h an einem Fahrverbot vorbeischrammte.

