Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gullideckel trifft Schienbein

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Zwischen einem 44jährigen und einem 52jährigen Mann, beide in Bad Eilsen wohnhaft, kam es gestern gg. 18.20 Uhr zu Streitigkeiten Am Rottfeld in Bad Eilsen.

Der Streit eskalierte dermaßen, dass der 44jährige einen Gullideckel aus dem Rinnstein nahm und diesen in Richtung seines Kontrahenten warf, der von dem Wurfgeschoß schmerzhaft am Schienbein getroffen wurde.

Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg verbracht werden.

