Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeuge verfolgt Täter

Nienburg (ots)

(kem) Am 04.03.2020 gegen 10.40 Uhr kam es in der Raschstraße in Nienburg zu einem Diebstahl aus einem Kastenwagen, bei dem einer der beiden Täter anschließend von einem Zeugen nach kurzer Verfolgung festgehalten werden und der Polizei übergeben werden konnte. Der 33-jährige Zeuge befand sich gerade in seinem Garten, als er zwei Männer beobachtete, die von der Ladefläche eines geparkten Sprinters einen Werkzeugkoffer entwendeten und darüber hinaus versuchten, die Fahrertür mit einer ebenfalls entwendeten Zange zu öffnen. Im Anschluss flüchteten sie mit Fahrrädern in Richtung Cretschmarstraße. Der Zeuge verfolgte die beiden mit seinem Fahrrad und versuchte sie festzuhalten. Aufgrund starker Gegenwehr konnten sich die beiden jedoch wieder losreißen. Die Situation soll von mehreren Personen beobachtet worden sein. Ein Mann entkam unerkannt, den anderen Mann konnte der Zeuge aber in der Hannoverschen Straße erneut und dauerhaft festhalten. Die Polizei erhielt zeitgleich von Passanten Kenntnis, die die Situation als Schlägerei wahrnahmen.

Der 49-jährige Mann wurde von Beamten der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Er war leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Der Zeuge wurde ebenfalls leicht verletzt, bedurfte jedoch ebenfalls keiner ärztlichen Behandlung. Zudem wurde sein Handy beschädigt.

Der zweite Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Er sei ca. 180 cm groß, Anfang 30 Jahre alt und muskulös. Die Polizei Nienburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung und bittet Zeugen, sich unter Tel. (0 50 21) 97 78 0 zu melden.

