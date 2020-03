Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tür vom Hausmeisterbungalow aufgetreten

Rinteln (ots)

(swe). Am Mittwoch, 4. März, wird gegen 23.30 Uhr zum wiederholten Mal die Tür des ehemaligen Hausmeisterbungalow des Gymnasium Ernestinum an der Sporthalle aufgetreten. Die Täter gelangen so ins Gebäude. Entwendet wird nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Täter flüchten mit zwei Fahrrädern vom Tatort. Wer Hinweise dazu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell