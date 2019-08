Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Bahngast hatte keine Fahrkarte, dafür aber mehrere Haftbefehle - Festnahme

Kempen (ots)

Zwei zufällig anwesende Polizeibeamte der Krefelder Polizei kamen einem Fahrkartenkontrolleur am Dienstagnachmittag am Kempener Bahnhof zu Hilfe. Dieser hatte einen Mann ohne gültigen Fahrausweis kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die hinzugerufenen Polizisten der Polizei Kempen fest, dass der 31-jähriuge Krefelder zwar keine Fahrkarte, dafür aber drei Haftbefehle hatte. Er wurde zur Strafvollstreckung wegen Körperverletzung, Schwarzfahrens und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht./ah (1012)

