Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unter Drogeneinfluss gefahren

Asbach (ots)

Asbach - Unter Drogeneinfluss gefahren

Asbach - Am Samstagabend, den 02.11.2019 wurde in Asbach ein PKW durch Beamte der Polizeiinspektion in Straßenhaus kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der 18-jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Der junge Mann musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

