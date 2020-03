Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und führerscheinrechtlichen Konsequenzen wird eine 38jährige Bückeburgerin rechnen müssen, die gestern um 16.20 Uhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf der Bückeburger Straße in Bad Eilsen in ihrem Pkw Fiat überprüft wurde.

Durch einen Drogenvortest konnte der Frau die Einnahme von Drogen nachgewiesen werden.

Nach der Blutentnahme wurde der 38jährigen Frau vorerst die Weiterfahrt untersagt.

