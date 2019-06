POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Kennzeichendiebstahl

Am 04. Juni 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr das amtliche Kennzeichen DO-ST 462 eines Pkw, der an der Waldstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

Bösel - Brand eines Holzverschlags

Am 05. Juni 2019 kam es gegen 14.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Garten an der Bahnhofstraße zum Brand eines Holzverschlags. Die Feuerwehr Bösel, die mit drei Fahrzeugen und etwa 20 Kameraden vor Ort war, konnte den Brand löschen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494/308) entgegen.

