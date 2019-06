Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 04. Juni 2019, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 05. Juni 2019, 05.15 Uhr brachen unbekannte Täter den Tankdeckel einer Sattelzugmaschine auf, die an der Haselünner Straße auf einem Parkstreifen stand. Aus dem Tank wurden etwa 800 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1050 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch, 05. Juni 2019, brachen unbekannte Täter einen Audi A 6 auf, der an der Molberger Straße geparkt war. Aus dem Pkw wurden die in der Mittelkonsole befindlichen Bedienelemente entwendet. Außerdem wurde eine Tasche mit Bekleidung entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Garrel - Brand von Hausmüll

Am 05. Juni 2019 verbrannte ein bislang unbekannter Täter an einem unbefestigten Verbindungsweg zwischen Plaggen- und Wiesenweg Hausmüll. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel konnte den Brand löschen. Angaben zu möglichen Schäden liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Cloppenburg - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 05. Juni 2019 kam es gegen 08.00 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg leicht verletzt wurde. Eine 36-jährige Cloppenburgerin befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Renault Twingo die Bahnhofstraße aus Richtung Ladestraße in Richtung Pingel-Anton. Der Fahrradfahrer wollte gleichzeitig von einem Grundstück auf die Fahrbahn fahren. Hierbei übersah er die Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 14-Jährige leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Die genaue Höhe ist nicht bekannt.

Garrel - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Am 05. Juni 2019 befuhr ein 44-jähriger Garreler gegen 11.41 Uhr mit seinem Fahrrad den linksseitigen Gehweg der Kaiforter Straße und bog an der Einmündung zur Hauptstraße nach links auf diese ab. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einer 48-jährigen Garrelerin, die ebenfalls mit einem Fahrrad den Radweg an der Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrradfahrer stürzten und sich leicht verletzten. Angaben zu Sachschäden an den Fahrrädern liegen derzeit nicht vor.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 05. Juni 2019 befuhr eine 49-jährige Essenerin gegen 17.35 Uhr mit ihrem VW Golf die Osnabrücker Straße und musste hier verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein nachfolgender 65-jähriger Quakenbrücker. Er kam mit seinem Motorrad ins Schleudern, prallte gegen den Pkw der 49-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Angaben zu Sachschäden sind nicht bekannt.

Löningen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 05. Juni 2019 befuhr ein 27-jähriger Bevenstedter gegen 17.23 Uhr mit seinem Peugeot die Menslager Straße in Richtung Menslage. Unmittelbar vor der Überbrückung des Flusses "Große Hase" fuhr ein 16-jähriger Löninger mit seinem Motorroller aus einem Forstweg auf die Menslager Straße. Der 27-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Rollerfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell