Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Gefährdung des Straßenverkehrs/Zeugenaufruf

Am Dienstag, 04. Juni 2019, um 20.00 Uhr, befuhr eine 24-Jährige aus Goldenstedt mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Goldenstedt. Sie gefährdete durch ihr dichtes Auffahren den vor ihr fahrenden 70-jährigen Goldenstedter. Sie überholte das Fahrzeug und gefährdete dabei einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. An der Ampelanlage, welche Rot anzeigte, hielt sie an, stieg aus ihrem Fahrzeug und zeigte dem 70-Jährigen den Mittelfinger. Zeugen und auch die unbekannten Gefährdeten werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt unter der Tel.-Nr. 04444-2680 in Verbindung zu setzen.

