POL-OS: Wallenhorst - Ladendiebe stehlen Zigaretten

Wallenhorst/ Wissingen (ots) - Mehrere Schachteln Zigaretten waren die Beute von drei Ladendieben, die am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr einen Lebensmitteldiscounter an der Hansastraße aufsuchten. Eine Person verwickelte die Kassiererin in ein Gespräch, während die anderen beiden die Tabakwaren stahlen. Eine unbekannte Zeugin hatte offensichtlich den Vorfall beobachtet und berichtete den Angestellten von ihrer Beobachtung. Leider waren die Ladendiebe zu diesem Zeitpunkt schon geflüchtet. Die unbekannte Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Wallenhorst zu melden (05407 81790). Weitere Ermittlungen und die Fahndung ergab, dass gegen 16.50 Uhr drei männliche, ungepflegte Kunden, in einem Discounter in Bissendorf-Wissingen auffielen, wweil sie erfolglos versuchten, dort ebenfalls Zigaretten zu stehlen. Als Täterfahrzeug konnte ein Skoda Fabia Kombi mit H- Kennzeichen festgestellt werden. Zeugen, die die Personen oder das Fahrzeug in Wallenhorst oder Wissingen gesehen haben, sollten sich mit der Polizei unter der o.g. Telefonnummer in Verbindung setzen.

