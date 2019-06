Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto in Brand geraten

Stuttgart-Mitte (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Samstag (08.06.2019) während der Fahrt auf der Neuen Weinsteige ein Pkw in Brand. Der 52-jährige Fahrer des Audi war um 17.25 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als eine hinter ihm fahrende Autofahrerin Funken und Rauch an dessen Fahrzeug feststellte. Sie machte den Vorausfahrenden durch Zeichen darauf aufmerksam, so dass dieser in der Dobelstraße sein brennendes Auto anhalten konnte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr stand der Audi vollkommen in Flammen, wobei es auch zu einer starken Rauchentwicklung kam. Nach den Löscharbeiten musste der Pkw, an dem Totalschaden in Höhe von zirka 8000 Euro entstanden war, abgeschleppt und die Straße gereinigt werden. Während der Löscharbeiten wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

