POL-UL: (UL) Ehingen - Nach Sturz ins Krankenhaus

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Pedelec-Fahrer nach einem Unfall in Ehingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann gegen 13.45 Uhr in der Brückenstraße in Berg in Richtung Ehingen gefahren. Beim Abbiegen in den Radweg sei er nach ersten Erkenntnissen zu schnell gewesen und gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Einen Helm trug der Fahrer nicht.

Fahrradfahrer erleiden bei Unfällen häufig auch Kopfverletzungen. Mit Fahrradhelm lassen sich Schädelverletzungen vermeiden oder zumindest mildern. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

