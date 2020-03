Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Rinteln (ots)

(swe). In der Zeit von Freitag bis Montag sprühte ein bislang unbek. Täter in roter Farbe ein Hakenkreuz auf eine Betoneinfassung einer Fluchttreppe am Gymnasium. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Straftat gem. § 86a StGB, "Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen". Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

