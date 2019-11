Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auf Pakete abgesehen

Borken (ots)

Vier Jugendliche haben sich in der Nacht zum Sonntag in Borken an mehreren Paketen zu schaffen gemacht. Diese hatten an einem Hintereingang des Rathauses gelegen. Ein Zeuge hatte das Quartett gegen 00.30 Uhr dabei beobachtet. Er sprach die Jugendlichen an, die daraufhin in Richtung der Straße "Am Replingsfunder" wegliefen. Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

