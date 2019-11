Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher überrascht

Bocholt (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen verhinderten Einbrecher vorläufig festnehmen. Die Frau war durch Geräusche gegen 02.30 Uhr darauf aufmerksam geworden, dass ein zunächst Unbekannter sich mit Gewalt an der Tür einer Werkstatt am Nordwall zu schaffen machte. Sie verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete beim Eintreffen der Beamten, die ihn schließlich in einem Hinterhof stellen konnten. Sie brachten den 19 Jahre alten Bocholter zur Polizeiwache.

