Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht nach Beschädigen eines geparkten Pkw

Rinteln-Exten, Am Anger (ots)

(me) Am Montag, 09.03.2020, in der Zeit von 08:00 bis 09:10 Uhr, parkt ein bisher unbekannter Fahrer sein Kraftfahrzeug vermutlich kurz vor einer Bäckerei in der Straße Am Anger in Exten. Beim Ausparken kommt er hierbei gegen einen gegenüber am Straßenrand geparkten BMW eines Anwohners. Dieser wird hierdurch beschädigt. Der Verursacher verläßt die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln, Tel.: 05751/9545-0, in Verbindung zu setzen.

