Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall im Nienburger Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

Am 09.03.2020 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Celler Straße. Die Fahrerin eines weißen Nienburger Audi befuhr die Celler Straße stadtauswärts. Auf dem dortigen rechtsseitigen Geh-/Radweg in Höhe der Uhlandstraße kam ihr ein Fahrradfahrer auf einem blauen Damenfahrrad entgegen. Der Radfahrer soll direkt nach dem Vorbeifahren versucht haben, die Straße zu queren und sei hierbei gegen den weißen Audi gestoßen. Dadurch bedingt sei der Fahrradfahrer zu Fall gekommen und habe sich vermutlich nicht unerheblich an der Hand verletzt. Nachdem ein Rettungswagen und die Polizei informiert wurden, soll der Mann vor deren Eintreffen sein Fahrrad auf ein angrenzendes Grundstück gelegt und sich unerkannt von der Unfallstelle in die Uhlandstraße entfernt haben. Der Mann soll zwischen 20 und 24 Jahren alt gewesen sein. Er war schlanker Statur, ca. 185 cm groß und trug eine dunkle Jeans und eine schwarze Jacke mit grauen Punkten. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrradfährer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nienburg unter 05021-9778115 in Verbindung zu setzen. (sch)

