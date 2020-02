Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Langfinger greift in Jackentasche

Edesheim (ots)

Zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr wurde gestern (12.02.2020) in einem Lebensmittelmitteldiscounter in der Staatstraße einer 70-jährigen Einkäuferin das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche gestohlen. Als die Frau an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Gegen 18 Uhr wurde der gestohlene Geldbeutel am Bahnhof in Edesheim aufgefunden. Es fehlte lediglich das Bargeld. Von dem Unbekannten ist bislang nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

