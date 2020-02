POL-PDLD: illegale Entsorgung von Altreifen

Polizeidirektion Landau

Leider häufen sich die Zahlen der illegalen Müllentsorgung. Am 12.02.2020 gegen 15:30 Uhr wurden durch einen Mitarbeiter des Bauhofes von Maikammer bei einer routinemäßigen Bestreifung eine Vielzahl von Altreifen festgestellt. Die hinzugerufenen Polizeibeamte der Polizei Edenkoben schätzen die Anzahl zwischen 70 und 80 Stück. Die Altreifen wurden in einem Zeitraum von ca. 3 Tagen auf einem Weinanbaufeld zwischen Kirrweiler und Neustadt in der Nähe der A65 abgelegt. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Edenkoben (Tel: 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de).

