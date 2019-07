Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze beschäftigten Feuerwehr

Sprockhövel (ots)

Seit dem Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu vier Einsätzen gerufen. Gegen 16 Uhr brannten in einem Wald nahe des Kresssieper Wegs 2qm Unterholz. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden.

Um 18 Uhr kam es durch den Starkregen parallel zu zwei Einsätzen. In einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße drang Regenwasser ein. Nach der Reinigung eines Ablaufes war der Einsatz beendet. Zeitgleich wurde im Gedulderweg ein Kanaldeckel hochgespült. Infolgedessen wurde ein Pkw beschädigt, der in das Straßenloch fuhr. Die Feuerwehr nahm dort größere Mengen Motoröl mit Bindemittel auf.

Am frühen Freitagmorgen wurde in einem Wohnhaus in der Straße Hobeuken gegen 4 Uhr ein Kabelbrand gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Wasserschaden für die Probleme in der Hauselektrik verantwortlich war. Das Haus wurde durch die Wehr teilweise stromlos geschaltet. Der Einsatz endete nach circa einer Stunde.

