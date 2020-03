Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen zur Ermittlung der Unfallursache gesucht

Nienburg (ots)

An der Kreuzung Buermende / Nordertorstriftweg / Marienstraße kam es am 09.03.2020, gegen 11:36 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Ein Toyota Verso in grau und ein Renault Captur in orange wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Verso kam von der Buermende und fuhr in Richtung Marienstraße, der Captur befuhr den Nordertorstriftweg stadtauswärts. Beide Fahrzeuge trafen sich auf der Kreuzung und die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die sich bei der Polizei Nienburg unter 05021-9778115 melden können. (sch)

