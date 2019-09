Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Neindorf: Unbekannte bauen Armaturentafel aus VW Bully aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Neindorf, Klein Steimker Straße 11./12.09.19

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten unbekannte Täter in Neindorf aus einem VW Bus das komplette Armaturenbrett. Hierbei entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Den Ermittlungen nach öffneten die Diebe auf noch unbekannte Weise den Multivan und bauten danach die Anzeige- oder Instrumententafel fachgerecht aus. Das Fahrzeug stand über Nacht auf einem Privatgrundstück in der Klein Steimker Straße. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Vorsfelde unter Telefon 05363-992290

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell