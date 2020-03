Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Schlossplatz-Parkplatz

Nienburg (ots)

Nienburg (jah) - Am Dienstag, 10.03.2020, hat sich auf dem Schlossplatz-Parkplatz in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht zugetragen. Eine junge Frau stellte ihren weißen VW-Golf mit Hannoveraner Kennzeichen gegen 12:27 Uhr in der ersten der drei mittig auf dem Platz befindlichen Reihen (von der Ein/-Ausfahrt gesehen) außen rechts ab. Das Fahrzeug war mit seinem Heck zur Fahrspur geparkt. Als die Frau gegen 15:30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel fest. Dieser beläuft sich nach ersten polizeilichen Einschätzungen auf ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet Nutzer des Parkplatzes, die Hinweise zu diesem Sachverhalt machen können, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg unter Tel. 05021/97780 zu melden.

