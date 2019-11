Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung mittels Graffiti am Mahnmal "Feld des Jammers"

Bretzenheim - B 48, "Feld des Jammers" (ots)

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach wurden am 01.11.2019 gegen 07:00 Uhr Farbschmierereien an dem Mahnmal "Feld des Jammers" an der B 48 in Bretzenheim festgestellt. Weiterhin wurde festgestellt, dass von unbekannten Tätern eine Blumenschale und ein Gedenkkranz beschädigt wurden. Der Tatzeitraum dürfte in der vergangenen (Halloween)-Nacht liegen.

Derzeit bestehen keine Hinweise auf den oder die Täter. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, welche sich in der Nacht vom 31.10.2019-01.11.2019 verdächtig im Bereich des Mahnmals aufgehalten haben nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-8811101 oder 0671-8811100 entgegen.

